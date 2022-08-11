لطلبة الثانوية العامة.. مجالات الدراسة لخريجي كلية التربية للطفولة المبكرة

بمجرد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ الطلاب بالبحث عن الكليات المتاحة أمامهم، والتي تتوافق مع ميولهم وتحقق لهم الحصول على وظيفة بسهولة بعد التخرج، ومن أهم تلك الكليات كلية التربية للطفولة المبكرة، والتي توجد في 10 جامعات حكومية، هي: «جامعة القاهرة، جامعة المنيا، جامعة الفيوم، جامعة الإسكندرية، جامعة الإسكندرية فرع مطروح، جامعة أسيوط، جامعة بني وسيف، جامعة المنصورة، جامعة بورسعيد، جامعة دمنهور».

كلية التربية للطفولة المبكرة كانت تسمى قبل ذلك بكلية رياض الأطفال حتى صدر قرار جمهوري رقم (2969) لسنة 2015 بتغيير اسمها، ومن شروط القبول بها أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى في الثانوية العامة للإلتحاق بالكلية، واجتياز الطالب المقابلة الشخصية والكشف الطبي بالكلية، ويمكن لطلبة الثانوية العامة بشعبة العلمي والأدبي الالتحاق بالكلية.

أقسام الكلية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد خليل استشاري تربوي، لـ«الوطن» أن كلية التربية للطفولة المبكرة تعتبر من أهم الكليات لأنها تؤهل الطلبة للتعامل مع الأطفال في أولى تجاربهم مع التعليم «أطفال الكي جي»، بما يتطلب مهارات خاصة، وتضم الكلية 3 أقسام، قسم العلوم الأساسية و قسم العلوم النفسية بالإضافة إلى قسم العلوم التربوية.

وأضاف الدكتور خليل أن الدراسة في كلية التربية للطفولة المبكرة تتيح للطلبة دراسة المعارف الأكاديمية المرتبطة بالخصائص النفسية والعقلية، وكيفية التعامل مع أطفال الروضة بمختلف قدراتهم، والتعامل كذلك مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل سلوك الأطفال، كما يدرس الطلاب التشريعات الخاصة بحقوق الطفل، وتوفر الكلية أيضًا الزيارات الميدانية المتنوعة لمتاحف الطفل.

مجالات العمل بعد التخرج

وعن مجالات العمل المتاحة للطلبة بعد التخرج، تابع الاستشاري التربوي، أن الكلية تؤهل الطلبة للعمل معلم رياض أطفال، وأخصائي تعديل سلوك وتخاطب للأطفال، بالإضافة إلى أمكانية العمل كأخصائي طفولة بالمستشفيات، والعمل كأخصائي في مؤسسات المجتمع المدني التي تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام: «الشغل بعد التخريج كثير أهم حاجة تصقل مهاراتك وتتعلم لغة علشان تكون مدرس كي جي مميز ومطلوب للشغل».