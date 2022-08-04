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تعرف على مميزات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان وطريقة القبول بها

كتب:

هاجر عمر
02:39 م | الخميس 04 أغسطس 2022
الدكتورة سناء مأمون

الدكتورة سناء مأمون

قالت الدكتورة سناء مأمون وكيل كلية تربية رياضية لشؤون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، إن كلية التربية الرياضية تعد من الكليات المتميزة، حيث تستهدف تخريج الطالب في 3 مجالات، وهم: «التعليم والتدريب الرياضي ومجال الإدراة الرياضاية»، لافتة إلى اختيار الطلاب التخصصات التي يرغبون بها.

اختبارات مخصصة للقبول بكلية التربية الرياضية

واضافت مأمون لأي حوار على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنه بدءً من الغد ستبدأ الطلاب في خوض الاختبارات المخصصة لقبولهم بالكلية، لافتة إلى أن قبول الطالبات تتم وفق معايير محددة تحددها كلية التربية الرياضية ولجنة القطاع بمجلس الأعلى للجاماعات.

الكلية تقبل طلاب الثانوية العامة 

وأوضحت أن كلية التربية الرياضية ترحب بطلاب الثانوية العامة، لافتة إلى أن اختبارات القدرات تتم على مدار يومين، حيث يكون اليوم الأول مخصص للكشف الطبي المبدئي على القلب والقوام والطول والوزن، إضافة إلى الاختبار الشخصي والمعرفي، واليوم الثاني يكون مخصص للاختبار الرياضي من خلال 6 اختبارات، إضافة إلى اختبار المهارة، حيث تختار الطالبات المهارات التي لديهن القدرة على تأديتها أو تميزهن بلعبة معينة.

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