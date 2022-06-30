الأعلى للجامعات يكشف قواعد وشروط قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار العمل بقواعد العام الماضي والخاصة بتنسيق القبول في الجامعات 2022، ومن بينها القواعد والشروط لقبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية المصرية، حيث يتم قبول الطلاب بمختلف فئاتهم بالجامعات والمعاهد، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وطبقاً لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أنه وفقا للقرار الوزاري يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم للكليات العلمية والنظرية التي تقبل شهاداتهم، ثانوية عامة أو ما يعادلها من شهادات، وكذلك الشهادات الفنية التي تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبارات القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.

تنسيق طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وبالنسبة للتقديم عن طريق الجامعة مباشرة، أوضح المجلس، أنه يتم استثناء الطلاب المصريين من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم، بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج، من شرط المجموع الكلي «الحصول على 50%»، على الأقل في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، أو الحصول على 70% على الأقل في الشهادات الفنية عند الالتحاق بالكليات النظرية فقط .

الكليات المخصصة لطلاب ذوي الإعاقة الحركية

وأكد أن الكليات المخصصة لطلاب ذوي الإعاقة الحركية هي «الآداب - التجارة - الحقوق»، ويشترط أن تمنع الإعاقة الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين

فيما تم تخصيص كليات للطلاب المكفوفين، هي «الآداب - دار العلوم - الألسن - الحقوق - الخدمة الإجتماعية»، أما الطلاب الصم والبكم، خُصص لهم كليتي «التربية النوعية والاقتصاد المنزلي»، وقرر المجلس عدة شروط للقبول تتمثل في الآتي:

- أن تكون اللائحة الداخلية للكلية التي يرغب الطالب في التقدم إليها تقبل حملة الشهادات الثانوية الحاصل عليها هؤلاء الطلاب وضرورة استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة للكلية .

- أن يتم عرض الطلاب على اللجان الطبية المركزية بالجامعة المتقديمن لها والتي يشكلها رئيس الجامعة سنوياً، وفقاً للنظام والمواعيد التي تعلنها الجامعات في هذا الشأن.