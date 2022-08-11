الشركة المتحدة تقدم خدمة «اختر كليتك» لطلاب الثانوية العامة

قالت الإعلامية دينا عصمت إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم العديد من الخدمات لطلاب الثانوية العامة بدءًا من إعلان النتيجة عبر مواقعها الإخبارية، بالإضافة إلى خدمة «اختر كليتك» من خلال ندوات تعريفية للطلاب ببرامج ونظام الدراسة في مختلف الكليات الجديدة التي يبحث عنها سوق العمل، لافتة إلى أن الكليات الجديدة لها مستقبل في ظل تطور الاحتياجات وتنوع التخصصات بشكل دائم ومستمر.

اختيار الكلية المناسبة والتعريف بالتخصصات الجديدة

وأوضحت «عصمت» خلال تقديم برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC» أن خدمات الشركة المتحدة توضح للطالب وولي الأمر كيفية اختيار الكلية المناسبة، والتعريف بالتخصصات الجديدة المقدمة، وأهميتها في سوق العمل، مضيفة أن المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن فرص تدريب صيفية لطلاب الإعلام في مختلف المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية.

كليات القمة وسوق العمل

وأشارت الإعلامية دينا عصمت، إلى أن كليات القمة التي يقبل عليها الطلاب وأولياء الأمور أصبحت تخرج عشرات الآلاف التي لا يحتاج سوق العمل إليهم جميعًا، على الرغم من وجود تخصصات جديدة يحتاج إليه سوق العمل بشكل كبير.

من جانبه، قال مصطفى إسماعيل، ممثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمشارك في معرض «اختر كليتك»، خلال استضافته على شاشة «DMC» إنه يشارك باسم الأكاديمية لتعريف الطلاب الجدد بالبرامج الدراسية والكليات والتخصصات المتاحة وفرص العمل بعد التخرج، بالإضافة لمساعدتهم في تحديد الكلية المناسبة لطموحاتهم وشغفهم حيث تتضمن الأكاديمية 13 كلية متنوعة.

توفير العلم للجميع

أما إسلام علاء، طالب بكلية الهندسة وممثلا عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فقال إن المدينة هدفها توفير العلم للجميع وخاصة للطلاب المتفوقين والنابغين من خلال منح وفرص عملية مناسبة مؤهلة لسوق العمل.