مصرع شاب بكفر الشيخ.. سقط في ترعة أثناء عمله بالأرض الزراعية

لقي فلاح شاب مقيم بقرية سنهور المدينة، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه غرقًا في أثناء عمله بالأرض الزراعية الخاصة به بعدما انزلقت قدماه وسقط في الترعة ولقى مصرعه في الحال.

غرق شاب بإحدى ترع قرية سنهور المدينة

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورود بلاغ من ع. ا. ع. ا، 57 عاما، ويعمل فلاحا، يفيد بغرق نجله بإحدى ترع قرية سنهور المدينة التابعة لدائرة المركز، وبسؤاله عما حدث، في محضر الشرطة، أكد أن نجله كان يقوم بالعمل بالأرض الزراعية، وأثناء عمله انزلقت قدمه فسقط في الترعة، وتمكن أهالي القرية من انتشاله ولكنه كان قد فارق الحياة.

توقيع الكشف الطبي على الجثمان

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلي موقع البلاغ وتبين أن الجثمان لشخص يدعي إ. ع، نجل المبلغ، فيما جرى استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، حيث أكد أنه لا توجد شبهة جنائية حول الوفاة وأنه لا توجد إصابات ظاهرية بالجثمان وأن الوفاة نتيجة إسفسكيا الغرق.

تحرر عن ذلك محضر بالواقعة رقم 7388 إداري مركز شرطة دسوق، لسنة 2022 فيما جرى العرض على جهات التحقيق بمركز دسوق، التي صرحت بدفن جثمان جثة الشاب.