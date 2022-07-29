غرق شاب في بحر بلقاس بالدقهلية.. الشيخ «الغريب» أنقذ ابن شقيقه ومات

غرق شاب في محافظة الدقهلية اليوم، بعدما تمكن من انتشال طفل «ابن شقيقه» من الغرق، إلا أنه لم يتمكن من الخروج من المياه وغرق في ترعة بحر بلقاس، وظل في المياه إلي أن تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقلته سيارة الإسعاف إلي مستشفى بلقاس المركزي، ووضعه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

غرق شاب في مياه بحر بلقاس

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بغرق شابا في مياه بحر بلقاس في منطقة «البحر الجديد» بعزبة الساحة الشعبية بمركز بلقاس.

انتشال جثة شاب من بحر بلقاس

انتقلت قوات الحماية المدنية، والإنقاذ النهري إلي مكان الواقعة، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وتبين أنه يدعي « سيد إبراهيم الغريب»ـ مقيم بعزية جاد أمارة بمدينة بلقاس، ونقلته سيارة الإسعاف إلي مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

شهود عيان يروون التفاصيل

وأكد شهود العيان أن الشاب المتوفى شاهد طفلا يغرق «ابن أخوه» فلم يتأخر عن إنقاذه، وبالفعل أنقذ الطفل، إلا أنه لم يتمكن من الخروج من المياه نتيجة لارتفاع مستوي المياه فجرفه التيار وغرق، ولم يتمكن الأهالي من إنقاذه حتى حضرت قوات الإنقاذ النهري وتمكنوا من انتشال الجثة.

وقال أحمد فوزي القرمة، أحد شهود العيان، لـ«الوطن»: «كنت في مكان الحادث منذ بدايته، عندما شاهدت تجمع الأهالي وتجري بناحية بحر بلقاس وكنت في نادي بلقاس الرياضي تركت التمرين وذهبت إلى مكان الغريق وكانت كل المحاولات لسرعة انتشال الغريق قبل دخول الليل، وحضرت إلي المكان قوات الإنقاذ النهري من المنصورة، والدفاع المدني ببلقاس والإسعاف ورجال الشرطة بمركز ومدينة بلقاس وبذلوا جهودا كبيرة حتى تمكنوا من انتشاله».

ونعاه أهالي بلقاس عبر صفحات التواصل الاجتماعي: «الشيخ سيد إبراهيم الغريب المحترم الخلوق لم يتأخر عن إنقاذ ابن أخيه، وضحى بحياته فداء طفل رآه يغرق نحتسبه عند الله شهيدا»، ودعا الأهالي للمشاركة في جنازته الليلة عقب انتهاء إجراءات الدفن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.