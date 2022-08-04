مصرع طفل غرقا في حوض مياه بأرض زراعية بالدقهلية.. «كان بيلعب»

لقي طفل مصرعه، بمحافظة الدقهلية، اليوم، غرقا داخل حوض مياه خاص بري أرض زراعية في قرية «الضهرية» التابعة لمركز شربين، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بدفنه.

إخطار بغرق طفل

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية الضهرية بغرق طفل بمياه حوض خاص يروي أرضا زراعية بالقرية.

وانتقل علي الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طفل يدعى السيد وحيد، عمره 4 أعوام، ومقيم طرف أسرته بذات القرية، وبسؤال والده «وحيد م.» 30 عاما، بائع خضراوات، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه حال لهو نجله أمام منزله انزلقت قدماه وسقط بمياه حوض مياه خاص بري أرض زراعية مجاورة لمنزله، وتمكن من انتشاله من المياه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

لا شبهة جنائية

ونُقلت الجثة إلى مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة وتسليم الطفل لذويه.‏

ومن جهة أخري غرق شاب في محافظة الدقهلية ، بعدما تمكن من انتشال طفل «نجل شقيقه» من الغرق، إلا أنه لم يتمكن من الخروج من المياه وغرق في ترعة بحر بلقاس الجديد، وظل غارقا في المياه إلي أن تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته، ونقلته سيارة الإسعاف إلي مستشفى بلقاس المركزي، وتم وضعه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة.