«نزل يملي الجردل مطلعش».. غرق فلاح لعدم إجادته السباحة بالدقهلية

لقي فلاح مصرعه غرقاً بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إثر سقوطه في الترعة المارة أمام قرية النزهة، بدائرة مركز المنزلة، بعدما اختل توازنه أثناء قيامه بملء دلو «جردل» من مياه الترعة المارة أمام منزله، ونظراً لعدم إجادته السباحة توفى غرقاً في الترعة، وتمكن عدد من أهالي القرية من انتشال الجثة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

ورود بلاغ بغرق فلاح في ترعة بالمنزلة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنزلة من المدعو «عادل العبيدي محمد العبيدي»، 51 سنة، فلاح ومقيم قرية النزهة، دائرة المركز، بغرق نجله المدعو «العبيدي عادل العبيدي محمد»، 21 سنة، فلاح ، ومقيم بذات القرية بمياه الترعة المارة أمام المنزل، حال قيامه بملء دلو من الترعة.

والد المتوفي: «نزل يملأ الجردل مطلعش»

وأكد والد المتوفي، في محضر الشرطة، أنه نتيجة لاختلال توازن نجله، أثناء ملء الدلو، سقط في الترعة، ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه غرقاً، وتم انتشال جثمانه بمعرفة الأهالي في حينه، ونقله الى المنزل، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1676 لسنة 2021 إداري مركز شرطة المنزلة، للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، والتصريح بدفن الجثة بعد مناظرتها وورد تقرير الصفة التشريحية.