الفنان محمد رشاد: وفاة والدي أجبرتني على العمل مبكرا

قال المطرب محمد رشاد، إنه شارك في مسابقة «لسه هنغني» قبيل اشتراكه في مسابقة «أراب أيدول» العربية، موضحًا: «كنت لا أَكِل ولا أَمِل، وكنت بشارك في أي مسابقة موجودة سواء ستار أكاديمي، وكنت شايف إن السعي هو نص النجاح».

رشاد: حاولت إرضاء والدي والتحقت بالأكاديمية البحرية

وأضاف «رشاد»، خلال استضافته ببرنامج «علشان سعادتك»، ويقدمه الإعلاميين محمود عباس ومروة عمر، والمذاع على راديو نغم إف إم، أنه عام 2011، صرف النظر عن الغناء، ليلبي أمنية والده بالالتحاق بالأكاديمية البحرية.

رشاد: اشتغلت فترة في البحر.. بعدين والدي توفي

واستطرد الفنان محمد رشاد: «دخلت الأكاديمية البحرية ودرست فيها، واشتغلت فترة في البحر، وبعدين والدي توفى، وبعد وفاته قررت أشتغل لأن فيه أسرة مسؤولة مني لأني الولد الوحيد، واشتغلت فترة في البحر ولما نزلت إجازة لقيت فيه مسابقة لـ أرب أيدول في الإسكندرية، وقدمت وقبلت».

وأوضح أنه دخل مرحلة التصفيات أمام 26 متسابقًا، حتى يتسنى لهم السفر، مضيفًا: «مقدمة البرنامج نانسي طلبت مني أغني أغنية هي اللي أنقذتني، وكانت أغنية للفنان الشعبي رمضان البرنس»، مشيرًا إلى أن المتسابقين بتلك المسابقة الشهيرة لم يكونوا على إطلاع بتعليقات مشاهدي المسابقة.