محمد علام يطرح بوستر أغنية «ربنا يكفينا» لـ محمد رشاد ومروة نصر

طرح محمد علام، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البوستر الدعائي للديو الغنائي «ربنا يكفينا»، الذي يجمع بين المطربين محمد رشاد، ومروة نصر، ومن إنتاج محمد علام كيوب ميوزك، ومن المقرر طرح الأغنية الأربعاء المقبل على جميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغينة «ربنا يكفينا»

«ربنا يكفينا» من كلمات محمد علام، وألحان مصطفى شكري وتوزيع أسامة عبد الهادي، وإشراف عام مصطفى مرتضى، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وهندسة صوتية خالد رؤوف.

كما يستعد محمد علام لطرح ألبوم محمد نور، الذي يعكف حاليا على الانتهاء من التفاصيل الأخيرة له؛ تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

محمد رشاد يحتفل بنجاح أنا مش شتمان

واحتفل المطرب محمد رشاد عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق أغنية «أنا مش شمتان»، 10ملايين مشاهدة.

ونشر محمد رشاد فيديو بصحبة خطيبته غادة فتحي، وظهر الثنائي، وهما يغنيان الأغنية داخل السيارة، وعلق رشاد على الفيديو: «بمناسبة الـ10ملايين مش شمتان عقبال الـ100مليون».

مشاركة محمد رشاد في دراما رمضان

وشارك محمد رشاد في السباق الرمضاني الماضي كضيف شرف في أحداث مسلسل «ملف سرى»، بعد تجربته في دراما رمضان 2020، حينما شارك في بطولة مسلسل «ليالينا 80» مع كل من خالد الصاوي وصابرين وإياد نصار.