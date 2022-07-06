محمد رشاد يشوق جمهوره بمقطع من أغنيته الجديدة: رسالة لكل غزال (فيديو)

روّج الفنان محمد رشاد، لـ أغنية «اللي قال»، والمرتقب طرحها قريبًا، من خلال نشر مقطع من كلمات الأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، معلقًا عليها بقوله: «رسالة لكل غزال في مصر، اللي قال».

محمد رشاد يطرح أغنية مين اللي قال قريبًا

وتضمنت كلمات الأغنية التي جاءت في المقطع الذي نشره محمد رشاد، عبر حسابه على موقع إنستجرام: «اللي قال تستاهل.. يستاهل تمثال، فيك جمال عامل للناس كلها زلازل.. قلبي مال، ما هي خطوتك غزال، وأنا بعشق التقال وبحبك مش محتاجة سؤال».

كلمات كريم حكيم وألحان مودي منير

أغنية اللي قال من كلمات الشاعر كريم حكيم وألحان مودي منير، توزيع جيزو، ميكس وماستر بيشوي مجدي، ومن المقرر طرحها خلال الساعات القادمة عبر موقع المشاهدات يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية.

وفي منتصف شهر يونيه الماضي، طرح محمد رشاد أغنية ربنا يكفينا مع الفنانة مروة نصر، عبر موقع يوتيوب وحققت نسب مشاهدة تزيد عن 260 ألف مشاهدة، من كلمات محمد علام، وألحان مصطفى شكري، توزيع أسامة عبدالهادي، ميكس وماستر خالد رؤوف.