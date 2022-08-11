المطرب محمد رشاد عن فترة الثانوية: «ذاكرت آخر شهر وجبت 92%»

قال المطرب محمد رشاد، إنه حصل على مجموع 92% خلال مرحلة الثانوية العامة، رغم عدم المذاكرة بشكل مستمر، لكنه دائمًا ما كان ينجح في تحصيل المواد التعليمية قبيل ليلة الامتحانات النهائية، «كنت بذاكر مع صحابي، بنذاكر 5 دقايق ونتكلم نص ساعة، وذاكرت في آخر شهر في الامتحان».

رشاد: لم أتوقع نجاح أغنيتى الجديدة «أنا مش شمتان»

وأضاف «رشاد»، خلال استضافته ببرنامج «علشان سعادتك»، ويقدمه الإعلاميان محمود عباس ومروة عمر، والمذاع على راديو نغم إف إم، أنه لم يتوقع نجاح أغنيته الجديدة «أنا مش شمتان»، حيث إن الأغنية لم تكن لتخرج من النور إلًا بسبب اختياره والمنتجين لها.

رشاد: مكنتش متخيل إنها هتبقي أغنية الشماتة الأولي

واستطرد: «قولتلهم خلي الأغنية دي تنزل في بداية الشتاء الماضي، وبعدين قولتلهم خلونا نبدأ بيها، ولما سجلتها والأغنية نزلت مكنتش متخيل أنها هتلمس الناس بالشكل ده، والأغنية كانت حلوة ومتخدم عليها كويس، لكن مكنتش متخيل إنها هتبقي أغنية الشماتة الأولى، والأغنية لكل الشمتانين».

وأوضح أنه يجب على الفنان عدم الغرور بالنجاح وتسليط الضوء عليه بقدر الاستعداد لما هو أنجح من السابق، «الناس بتكون مستنيه هقدم إيه تاني، وبعد أغنية أنا مش شمتان خرجت من الشكل ده خالص مع أني بحبه، وأنا مش بحب دراما الفراق اللي فيها الراجل مكسور، وأغنية أنا مش شمتان نوع مختلف من الدراما، وحته حلوة والناس بتحبها».

وتابع: «أغنية اللي قال كنت مغنيها لغادة خطيبتي.. وكنت بفكر في أغنية أعملها ليها مخصوص، وعرضت عليها الفكرة وسمعتها الأغنية وكانت دراما قالت لي إيه يا محمد ده.. احنا داخلين على صيف، وسمعتها الأغنية بلحن تاني وكلام فيه غزل وأعجبت بيها».