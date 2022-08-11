12 عادة خاطئة تزيد استهلاك الكهرباء.. «متحطش التلاجة جنب البوتوجاز»

تبدأ الدولة في تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، من السبت الموافق 13 أغسطس، وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي اتخذ مجموعة من القرارات منها قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بعد انتهاء فترة العمل، وفصل الإنارة الخارجية عنها وتخفيض إنارة الميادين العامة والشوارع.

وفي ضوء خطة الدولة، يسعى الكثير من المواطنين إلى اتباع خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، ولكنهم يتبعون بعض العادات التي من شأنها أن تزيد قيمة الفاتورة دون معرفتهم، وهو ما حذر منه جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من العادات التي تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة الفاتورة، وجاءت كالتلاي:

عادات تزيد قيمة فاتورة الكهرباء

1- استمرار تشغيل التكييفات والمراوح في الغرف بعد مغادرة المكان.

2- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، ما يترتب عليه نتائج سلبية لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيلها، لذلك يجب فصل الأجهزة بالمنزل وخاصة شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

3- تجاهل تنظيف الفريزر أو الديب فريزر، وإزالة الثلج المتراكم به.

4- فتح الثلاجة بصورة متكررة، إذ إنّ معدل استهلاك الكهرباء يزيد في كل مرة تقوم فيها بفتح الباب.

5- وضع الثلاجة والديب فريزر قرب البوتاجاز.

6- وضع مأكولات ساخنة داخل الثلاجة والديب فريز.

7- زيادة فترة تشغيل السخان الكهربائي في فصل الصيف.

8- الاعتماد على سخان يعمل بالكهرباء.

9- تشغيل التكييفات على درجة حرارة أقل من 25.

10- استمرار توصيل الكهرباء للغسالة الأتوماتيك.

11- تشغيل الغسالة الأتوماتيك على المياه الساخنة.

12- ترك الإضاءة في المنزل دون الحاجة إليها حيث أن تلك العادة تهدر من الطاقة الكهربائية كثيرا.