الاثنين المقبل.. «مجلس الأمن» يصوت على اختيار المستشار الجديد إلى ليبيا

يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، على اختيار المستشار الخاص الجديد إلى ليبيا، فيما قالت مصادر قناة «العربية» الإخبارية، إن هناك توجهًا أمميًا بتعيين السنغالي عبدالله بيتالي مندوبًا خاصا إلى ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أكد في وقت سابق، خلال استقباله، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة «طرابلس»، السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ، ضرورة التواصل المستمر بين بلاده وهولندا، وتعزيز العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وفقا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.