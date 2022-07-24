ليبيا تعاود إنتاجها من النفط وتحاول الوصول إلى المعدلات الطبيعية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج ليبيا من النفط الخام وصل إلى 860 ألف برميل في اليوم بهدف 1.2 مليون برميل في اليوم في غضون أسبوعين، وفق موقع أستاندرد أند بورز.

قفزة في إنتاج النفط الليبي

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في بيان إنه في 15 يوليو جرى رفع القوة القصوى عن جميع محطات وحقول النفط، بعد يوم من استبدال حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ومنذ ذلك الحين ، قفز الإنتاج بأكثر من 50٪ من 560.000 برميل في اليوم قبل القوة القصوى.

وقالت الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي: "المؤسسة الوطنية للنفط تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج وإعادته إلى معدلاته الطبيعية البالغة 1.2 مليون برميل في اليوم في غضون أسبوعين".

وقال محمد عون وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة، للتلفزيون المحلي في وقت سابق إنه يتوقع أن يصل إلى 1.2 مليون برميل في اليوم في غضون 10 أيام.

تأثير الاضطرابات السياسية على قطاع النفط

وعانى قطاع النفط الليبي من اضطراب سياسي حاد ، مما أدى إلى تفاقم ضيق السوق ، مع سعي مجموعات مختلفة للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط وعائداتها، وهو ما خلق نقص في الامدادات للدول المستوردة منها ما تسبب في ارتفاع الاسعار خلال الفترة الماضية.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صادرات النفط الخام الليبية في 30 يونيو تراوحت بين 365 ألف برميل في اليوم و 409 ألف برميل في اليوم ، بانخفاض قدره 865 ألف برميل في اليوم عن المعدلات العادية، حيث أعلنت وجود قوة قاهرة على الشحنات من منطقة إس إس، ومحطتا سدر ورأس لانوف، وكذلك الإنتاج في حقل الفيل النفطي، بعد الإغلاق السابق لمحطتي البريقة والزويتينة.

إنتاج ليبيا من النفط

ووصل إنتاج النفط الخام الليبي إلى أدنى مستوى له في عامين عند 650 ألف برميل في اليوم في يونيو، وفقًا لآخر مسح بلاتس لإنتاج أوبك + من قبل ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، مقابل قدرة 1.2 مليون برميل في اليوم.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام في إفريقيا وتصدر بشكل رئيسي أصناف الخام الخفيف الحلو،ك مثل البريقة والسيدر والشرارة لأسواق التصدير الرئيسية في جنوب أوروبا والصين.