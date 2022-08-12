شوقي: الادعاء بوجود باركود على البابل شيت هدفه إثارة القلق بين الطلاب

انتقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما ذكره شخص يدعى أنه إعلامي وخبير تعلمي، بخصوص البابل شيت وأنه يحتوي على كود يُظهر الشعبة التي ينتمي لها الطالب، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بنستغرب ان منصات اعلاميه بتلتقط هذا وتتعامل معه على انه حقيقه

وقال وزير التعليم في الفيديو: إن الهدف منه ذلك هو إثارة القلق والشك عند أولياء الأمور بخصوص النتائج دون الانتظار والتحقق من صحة الكلام، وهل هو صحيح أم لا، مضيفًا: «إحنا بس دلوقت بنستغرب إن منصات إعلامية بتلتقط ده، وتتعامل معه على أنه حقيقة بينما في طريق شرعي للإجابة، وهو إننا نقدم تظلم ونقف على الحقيقة ونشوفها بنفسنا».

وأضاف «شوفي»: «في خمس أيام فقط هذه القصص بقت ماليه السوشيال ميديا وناس كتير بيقعوا فريسة لهذا سواء حد بيقول لهم أنا أقدر أغيّر النتيجة، أو أنا جاء لي رقمين جلوس، وموضوع رقم الجلوس ده كله معمول فوتوشوب، واللي شاكك في هذا بنقول له تقدم بطريق شرعي منضبط اسمه التظلم، وتيجي تشوف ورقتك وتشوف نموذج الإجابة وهنديك قلم تصحح ورقتك بنفسك، بحضور ولي الأمر وينتهي كل هذا الجدل، سواء كانت مريم أو مهرائيل أو أي حد تاني».

دعوة مريم ومهرائيل للتظلم رسميا

وأكد شوقي أنه وجه الدعوة لمريم ومهرائيل للتظلم رسميًا، موضحًا: «يسعدنا وجودهم معانا لو تقدموا بتظلم رسمي للوزارة، وإحنا عارفين نتايجهم ومش هنقولها لأن نتائج الطلاب شئ شخصي لا يتم تداوله نظرًا لخصوصية هذه المعلومات، زي ما كان المفروض الشكوى متكونش على السوشيال ميديا والشكوى ليها مكان رسمي هو التظلم اللي فتحناه من يوم 8 ليوم 18، ولما تيجي لنا مريم ومهرائيل هنوريهم ورقهم ونتايجهم ونسمح لهم يصلحوها».