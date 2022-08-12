مجالات العمل والدراسة لخريجي قسم «تكنولوجيا التعليم» بكلية التربية النوعية

أنشأت الدولة عدد من الجامعات والكلية والأقسام التكنولوجية الجديدة والمتخصصة في مختلف المجالات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، ومن بين تلك الكليات والأقسام قسم «تكنولوجيا التعليم» بكلية التربية النوعية الذي يعتبر من الأقسام المهمة، إذ يهتم بالأجهزة والمعدات والوسائل التعليمية.

شروط الالتحاق بقسم «تكنولوجيا التعليم»

ويقبل قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، حيث يتم اختيار الطلاب للالتحاق بالقسم بحسب الأعلى في الدرجات العلمية.

وقال الدكتور «حسن شحاته» الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إنشاء قسم «تكنولوجيا التعليم» بكليات التربية النوعية يعد من متطلبات العصر، خاصة أن الدولة خلال الفترة الحالية تحظى الإهتمام بالتعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا التعليم تعد من أحد عناصرالمنهج التي لا بُد من تدريب الطلاب عليها حتى يستطيعون توفير الجهد والوقت.

وتابع الخبير التربوي، أن تكنولوجيا التعليم تأثرت بالتطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات مما أدي إلى ظهور تطبيقات جديدة لتكنولوجيا التعليم، مضيفا أن هذ القسم يعد إضافة كبيرة لكليات التربية النوعية الذي نرجو استحداثة في عدد من الجامعات المصرية الأخرى.

مجالات العمل بقسم «تكنولوجيا التعليم» بكلية التربية النوعية

ويتميز قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بتنوع مجالات العمل لخريجيه، إذ يتم العمل:

- معلم حاسب آلي بمدارسة التربية والتعليم الحكومية منها والخاصة.

- العمل في تخصص الحاسب في الشركات والهيئات.

- العمل كمدخل بيانات في الشركات والمصانع المختلفة.

- العمل في كتابة الرسائل العلمية وتنسيقها.