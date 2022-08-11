«التعليم» تعلن أرقام الجلوس وموعد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الجلوس وموعد الاختبارات ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2022-2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط الحصول علي أرقام الجلوس للمتقدمين لمدارس المتفوقين

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والمتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، معرفة أرقام الجلوس من خلال هذا الرابط، في الخطوات التالية:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «بوابة مركز المعلومات».

- الضغط على أرقام جلوس لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- تسجيل الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد «سنة - شهر - يوم».

- محافظة الميلاد «اختيار المحافظة التابع لها».

- النوع.

- تسجيل الدخول.

طباعة تقرير رقم الجلوس والتوجه به لمقار الاختبار

وطالبت وزارة التربية والتعليم، الطلاب المتقدمين بطباعة تقرير رقم الجلوس والتوجه به لمقار الاختبار، كما يرجى من الطلاب المتقدمين للاختبارات الإلكترونية الإطلاع على دليل أداء الاختبارات لتجنب أي معوقات أثناء تأديته.