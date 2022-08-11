توجيه عاجل من «التعليم» بشأن تسليم شهادات النجاح.. ادفع الرسوم أولا

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا مهمًا وعاجلًا للمديريات التعليمية، بشأن تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2022، مؤكدة تسليم إخطارات الناجحين لأصحابها شخصيًا، وإذا لم يتسلم الطالب استمارته خلال 3 أيام من تاريخ إعلان النتيجة يخطر على عنوانه بخطاب موصى عليه الحضور لاستلام استمارته، وتحرر كشوف بالاستلام من عدة صور يحفظ إحداها بقسم شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

في حالة اكتشاف خطأ في شهادات نجاح الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه في حالة اكتشاف أي خطأ تخطر فورًا لجنة النظام والمراقبة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم، كما تخطر الإدارة العامة للامتحانات بصورة من ذلك.

وألزمت وزارة التعليم كل طالب ناجح في شهادة الثانوية العامة بإلصاق طابع نقابة المهن التعليمية، قيمته جنيهان على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسم نقدًا، وهذه الطوابع متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية، ومكاتب البريد.

شهادة نجاح طلاب الثانوية العامة 2022.. 65 جنيها رسوما

أوضحت وزارة التعليم أنه لا يتسلم الطالب إخطار نجاحه إلاً بعد تحصيل مبلغ خمسة وستين جنيها قيمة دمغة، وتكلفة وطبع وتحرير الشهادة، وذلك طبقًا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 20 فی 2/2/1993 وتعديلاته بشأن قيمة دمعة وتكلفة وتحرير الشهادات الدراسية العامة وبيانها كالآتي:

- تكلفة طبع وتحرير الشهادة 44 جنيهًا.

- ضريبة دمغة نوعية 9 جنيهات.

- رسم تنمية الموارد المالية للدولة 2 جنيه.

- رسم إضافي 10 جنيهات.

- حصيلة الرسوم على شهادات النجاح 65 جنيًها.

تسديد الرسوم أو الإعفاء منها أولا

وأكدت وزارة التعليم، عدم تسليم الإخطارات الدالة على نجاح طلاب الثانوية العامة 2022 الوافدين إلًا بعد تقديم ما يفيد تسديد الرسوم أو الإعفاء منها.