القبض على شخص يهاجم المارة في ليفربول بـ«الساطور»

شهدت المملكة المتحدة، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان أبرزها، اعتقال القوات الأمنية، شخصا هاجم المارة بالساطور في ليفربول، وقالت السلطات إن الحادث ليس إرهابيًا، فيما انضم أكثر من 100 ألف مواطن لحملة معدم دفع الفواتير.

واعتقلت شرطة «ليفربول» البريطانية، رجلًا هاجم المارة بالساطور بملعب «أنفيلد» في ليفربول، ما أدى إلى إصابة العديد من المارة، نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت شرطة «ميرسيسايد»، إن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، وأنها اعتقلت الجاني الذي ربما يعاني من مشاكل نفسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شاهد: الرجل دخل في مشاجرة مع شخص

من جانبه، أوضح شاهد، أن الرجل كان يسير في الطريق بسكين ضخمة ودخل في مشاجرة مع شخص ما وضربه على ظهره بالسكين وسار في شارع «أوتنج». وذهب الرجل إلى منزل، وبعد حوالي 30 ثانية، خرجت منه امرأة، وكان الدم في كل مكان، والمرأة أصيبت بجروح في رأسها.

نشر ضباط إضافيين في دوريات بمنطقة أنفيلد

بدورها، قالت مسؤولة بالشرطة البريطانية، إن هذا الحادث سيكون مخيفاً لمن تعرضوا للاعتداء وكذلك من شهدوه، مضيفة أن السلطات ستقدم لهم الدعم الكامل.

وأوضحت المسؤولة، أن سيتم نشر ضباط إضافيين في دوريات بمنطقة أنفيلد في الأيام المقبلة لطمأنة المواطنين، وفقا لما ذكره موقع «ليفربول إيكو».

بدوره، أشار رئيس فريق التفتيش في «ديت كامينجز»، إلى أن مثل هذه الحوادث توضح المخاطر التي يمكن أن تشكلها السكاكين والأسلحة ذات الشفرات.

«لا تدفعي يا بريطانيا!»: انضمام أكثر من 100 ألف مواطن لحملتهم

في سياق منفصل، أعلن منظمو حملة «لا تدفعي يا بريطانيا!»، انضمام أكثر من 100 ألف مواطن لحملتهم، احتجاجا على سياسات «لندن» في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع اسعار الطاقة وغلاء المعيشة.

وقال منظمو الحملة، إنهم لا يريدون دفع ثمن أرباح شركات الطاقة، وأشارالمنظمون، إلى أن الحملة ستنفذ ما أعلنت عنه فقط في حال حصولها على تأييد مليون بريطاني لها بحلول 1 أكتوبر المقبل.

ودعت الحملة التي انطلقت في شهر يونيو الماضي، المواطنين لعدم دفع الفواتير اعتبارا من أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.