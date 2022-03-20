حريق في مستنقعات خارج مدينة ليفربول (صور)

اندلعت حرائق غابات في مستنقعات خارج مدينة «ليفربول» الإنجليزية، وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا ضخما وأعمدة من الدخان تتصاعد حول محمية «باركجيت» الطبيعية على بعد نحو 11 كيلومترا جنوبي ليفربول.

وأوضح جهاز الإطفاء والإنقاذ في تشيشير، أن الحريق غطى نحو 500 متر مربع من المستنقعات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

خدمات الطوارئ البريطانية: الحريق ربما يكون متعمدا

من جانبها، قالت خدمات الطوارئ البريطانية، إن الحريق الذي اندلع في المستنقعات في ليفربول، الذي أجبر عشرات الأشخاص على إجلاء منازلهم، ربما يكون متعمدا.

وأظهرت لقطات فيديو من المشهد في «باركجيت»، أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء حيث فجرت الرياح ألسنة اللهب.

تواجد 6 أطقم إطفاء من شيشاير وميرسيسايد في مكان الحريق.

بدورها، أخلت الشرطة منازل بالقرب من «ذا باراد»، فيما أوضح موقع «ليفربول إيكو»، أن 6 أطقم إطفاء من شيشاير وميرسيسايد تواجدت في مكان الحريق.

وأرسلت السلطات، مروحية تابعة للشرطة لمراقبة اتجاه انتشار الحريق، وأذكت الرياح النيران بشكل أكبر.