الشرطة البريطانية تسأل جونسون عن «فضيحة الحفلات» وسط نوايا للإطاحة به

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية «لندن»، أمس الجمعة، أنها أرسلت إلى رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، استمارة أسئلة تتعلق بالحفلات التي نظمت في داونينج ستريت، خلال فترة الإغلاق المتعلق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكانت الشرطة البريطانية، أعلنت في وقت سابق، أنها تعتزم استجواب 50 شخصا في إطار التحقيقات في الحفلات التي نظمت في مقر رئيس الحكومة، لمعرفة ملابسات ما حدث هناك، وفقا لما ذكرته «روسيا اليوم».

وأشار متحدث باسم مكتب جونسون، إن رئيس الوزراء، سيرد على الاستبيان كما ينبغي.

الحفلات تثير فضيحة سياسية

كان موضوع الحفلات التي أفادت بها وسائل الإعلام البريطانية، قد أثار فضيحة سياسية، خاصة بسبب مشاركة جونسون في بعضها، الأمر الذي اعتذر عنه رئيس الوزراء علنيا.

الشرطة البريطانية تحقق في 12 تجمعا

تحقق الشرطة البريطانية، في 12 تجمعا في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داونينج ستريت، بعد أن كشف تحقيق أولي أن موظفي جونسون، حضروا حفلات أثناء إجراءات الإغلاق، وأن رئيس الوزراء البريطاني، شارك بنفسه في عدد من تلك الاحتفالات، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وفرضت غرامات مالية على المشاركين في الحفلات، لانتهاكهم قواعد الإغلاق الصارم الذي تم فرضه لمحاربة كورونا.

نواب «المحافظين» يبحثون الإطاحة بجونسون

يكافح رئيس الوزراء البريطاني، للحفاظ على منصبه، إذ يفكر نواب من «حزب المحافظين» الذي يتزعمه في الإطاحة به، بسبب الحفلات التي أُقيمت في 10 داونينج ستريت، خلال فترة الإغلاق العام في البلاد، بحسب «بي بي سي».