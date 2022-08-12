بكين: «واشنطن» قد تستغل عدم الاستقرار لتعزيز وجودها العسكري بالمنطقة

شهدت منطقة شرق آسيا، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، إعلان السلطات الصينية، أن المواجهة التي تشنها «واشنطن»، ضد أكثر من 1.4 مليار صيني لن تنتهي على خير، فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من خطاب كوريا الشمالية المعضد بشأن برنامجها النووي.

شدد وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، على ضرورة التصدي لمؤيدي استقلال تايوان، وقال إنهم عملاء لقوى داخلية وخارجية، ويصرون على تقسيم البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وزير الخارجية الصيني: «بكين» تعتبر تايوان مقاطعة تابعة لها

وأضاف «يي»، في حديث لوسائل الإعلام الصينية، إن العاصمة بكين، ستتوخى اليقظة بعد تفاقم الوضع حول تايوان، وأشار الوزير الصيني، إلى أن «واشنطن» قد تستغل عدم الاستقرار لتزيد من تواجدها العسكري بالمنطقة.

وأكد وزير الخارجية الصيني، أن المواجهة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أكثر من 1.4 مليار صيني لن تنتهي على خير، مشددا على أن «بكين» تعتبر تايوان مقاطعة تابعة لها، موضحا أن بلاده مستعدة للعمل مع الأصدقاء الذين يحبون السلام ويدعمون مبدأ الصين الواحدة العادل.

«يي»: رد فعل الصين على زيارة بيلوسي لتايوان عقلاني

ووصف الوزير الصيني، رد فعل بلاده على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان بالعقلاني والضروري والمناسب، متهمًا واشنطن بمحاولة تغيير الوضع السائد في مضيق تايوان.

من جانبه، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أمس الخميس، إن «واشنطن»، تستعد لجميع الحالات الطارئة بالتنسيق الوثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية وحلفاء بلاده، وسط مؤشرات على احتمال إجراء تجربة نووية جديدة لبيونج يانج.

وأضاف باتيل، أن بلاده، تشعر بالقلق من خطاب كوريا الشمالية المعضد بشأن برنامجها النووي، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.