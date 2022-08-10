الصين وتايوان.. شراكة ضخمة رغم التوترات العسكرية والسياسية

رغم التوتر الكبير بينهما، إلاّ أنّ الصين تعد أكبر شريك تجاري لتايوان؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الأخيرة والدول الكبرى أحجاما متفاوتة، وفق ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية»، نقلاً عن وزارة الاقتصاد التايوانية.

حجم التبادل التجاري مع الدول الكبرى

وبحسب الوزارة التايوانية، فإن حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 6.3 مليار دولار، وتعد تلك أقل قيمة للتبادل التجاري مع الدول الكبرى، بينما يقدر التبادل التجاري مع ألمانيا نحو 21 مليار دولار، وفيما يتعلق بهونج كونج فتقدر قيمة التبادل بـ65 مليار دولار.

وتنامت معدلات التبادل التجاري مع اليابان لتبلغ 85 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 105 مليارات دولار، لكن أتت الصين في مقدمة تلك الدول من حيث التبادل التجاري؛ إذ بلغ 208 مليارات دولار.

تدريبات عسكرية صينية واستفزاز لتايوان

في سياق آخر، قالت تايوان إن التدريبات العسكرية الصينية تبدو وكأنها تحاكي هجومًا على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد أن عبرت عدة سفن حربية وطائرات صينية الخط الأوسط لمضيق تايوان، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايبيه، التي أثارت غضب بكين.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، إن القوات المسلحة التايوانية أصدرت إنذارا، وأرسلت دوريات جوية وبحرية في أنحاء الجزيرة، ونشطت أنظمة صواريخ برية ردا على التدريبات الصينية.

وشددت الوزارة على أن المناطق التي أعلنتها الصين «محظورة» خلال التدريبات، على السفن والطائرات الأخرى «أضرت بشدة بالسلام»، مؤكدة أن الجيش التايواني لا يسعى للحرب، لكنه سوف يستعد لها، ويرد عليها وفقًا لذلك.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان لها، إنها أجرت تدريبات عسكرية كما هو مخطط لها بالبحر والمجال الجوي في شمال وجنوب غرب وشرق تايوان، مع التركيز على «اختبار قدرات» الضربة البرية والهجوم البحري.