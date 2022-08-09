الخارجية التايوانية: الصين تستخدم المناورات للإعداد للغزو

قال وزير الخارجية التايواني، «جوزيف وو»، إن الصين تستخدم المناورات للإعداد للغزو، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

في أعقاب التدريبات بالذخيرة الحية التي أجرتها الصين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وفي وقت سابق، أعرب «وو»، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنه قلق من حرب واسعة النطاق، وأشار وزير الخارجية التايواني، إلى أنه يجب إظهار عدم خوف بلاده من الصين للتعامل مع الأمر.

تدريبات تايوان بدأت بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بدأ الجيش التايواني، مناورات بالذخيرة الحية للمدفعية لمحاكاة صد هجوم صيني، وأوضح المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني، «لو ووي جي»، أن التدريبات بدأت في محافظة بينجتونج الجنوبية بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس الفرنسية للأنباء.

وكان الجيش التايواني، أشار في وقت سابق، إلى أن «تدريبات تايبي»، التي تجري، اليوم الثلاثاء وبعد غد الخميس، ستشمل نشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوتزر، موضحا أن التدريبات كانت مقررة بالفعل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء التايواني، «سو تسينج تشانج»، أمس الأول الأحد، إن «بكين»،تلجأ بهمجية إلى العمل العسكري لزعزعة السلم في «مضيق تايوان»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».