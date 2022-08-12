«معلومات الوزراء» يناقش قضايا التعليم والرياضة في وثيقة ملكية الدولة ويقدم بعض المقترحات

يستمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع السابع على التوالي؛ إذ خصص جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول قطاع التعليم قبل الجامعي، والجامعي، والرياضة في مصر، بالاستفادة من خبرات أكثر من 100 خبير وممثل عن القطاع العام والخاص.

توصيات ومقترحات

وتوصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: التعامل المرن مع المستثمر، وتقليل اشتراطات بناء المدارس، وإنشاء وحدات منتجة تابعة للمدارس التكنولوجية والفنية، تُدر ربحًا على تلك المدارس والعاملين فيها. والاستعانة بالخبرات المصرية المشاركة في إعداد وثائق سياسات ملكية الدولة في الخارج.