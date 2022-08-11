مجلس الوزراء ينشر مبادرات شباب واعٍ في مواجهة التحديات «إنفوجراف»

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء «إنفوجراف» بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب الدولي، والموافق الثاني عشر من أغسطس الجاري، حمل عنوان «شباب واعٍ في مواجهة التحديات»، إذ أن موضوع هذا العام هو «التضامن بين الأجيال».

مبادرات شبابية في مصر

واستعرض الـ«إنفوجراف» مجموعة من المبادرات المصرية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة، وتصب في مصلحة الشباب بشكل كبير، وهي كما يلي: مبادرة الشمول المالي؛ حيث ألزم البنك المركزي للقطاع المصرفي بتنفيذ تلك المبادرة، لتسهيل فتح حسابات مصرفية مجانًا للمواطنين والشباب، ومبادرة «أشبال مصر الرقمية»، والتي تقدم تدريبا مجانيا من وزارة الاتصالات لـ ٣ آلاف طالب من المتفوقين بالمدارس المصرية؛ لإعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا، بما يُسهم في بناء مجتمع رقمي.

كما استعرض أيضا مبادرة «المليون شاب متطوع للتكيف المناخي»: وهي مبادرة مجتمعية بالتعاون بين مؤسسة «الفريق التطوعي للعمل الإنساني» وجامعة عين شمس وجامعة الأزهر الشريف؛ لتجميع مليون شاب من الملهمين، لتأهيل وتوعية الشباب بسبل مواجهة التغيرات المناخية.

مبادرة ازرع شجرة

واستعرض أيضا إطلاق مبادرات شبابية كثيرة، منها على سبيل المثال: مبادرة «ازرع شجرة»، ومبادرة «لنتنفس هواء نقيا»، ومبادرة «اكسب بيئتك.. معًا لبيئة نظيفة»، فيما تستعد مصر لتنظيم مؤتمر شباب المناخ 17 COY بشرم الشيخ، لاستعراض الأفكار والمقترحات الشبابية والاستفادة منها في مؤتمر COP27.