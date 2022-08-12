زراعة 94 ألف شجرة زينة ونخل في الإسكندرية ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة العميد محمد عابدين؛ بعمل حصر واضح بالمساحات المنزرعة على مستوى جميع الأحياء، موضحا فيه نوعية الأشجار وعددها والأماكن التي يمكن تخصصيها لزيادة الأشجار المزروعة بها، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء في المحافظة مما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية في الإسكندرية، ليتم زراعة 94 ألف شجرة ونخلة في كافة الأحياء.

المساحات الخضراء في محافظة الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان، أن إجمالي المساحات الخضراء في محافظة الإسكندرية تقدر بـنحو 248.5 فدان موزعة على 10 أحياء بالإضافة إلى المسطحات الخضراء التي تقع تحت إشراف الإدارة العامة للحدائق المركزية بالمحافظة والتي تقدر مساحتها بـ 21 فدان تقريبا.

وأشار إلى أن عدد الأشجار بأحياء الإسكندرية قد بلغت نحو 82 ألف شجرة زينة بالإضافة إلى نحو 12 ألف نخلة (مثمرة وغير مثمرة)، مؤكدا أنه تم التشديد على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بالبدء فوراً في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

زيادة عدد المساحات الخضراء

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ أشار العميد محمد عابدين، أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بدأت في زيادة عدد المساحات الخضراء في كل حي وتم التركيز على زراعة الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى حصر كافة المساحات التي يمكن زيادة عدد الأشجار بها وتقليم الأشجار بشكل دوري، موضحا أن حي وسط هو أكبر الأحياء من حيث المساحات الخضراء به حيث تبلغ المساحة الخضراء به نحو 255 ألف م2 أي نحو (61 فدان)، يليه حي شرق بإجمالي مساحة مزروعة نحو 90 ألف م2، ثم مركز ومدينة برج العرب بمساحة نحو 78 ألف م2، ثم حي الجمرك بإجمالي مساحة 76 ألف م2، ثم حي غرب بإجمالي مساحات نحو 61 ألف م2، يليه حي منتزه ثان بإجمالي مساحة نحو 33 ألف م2، ثم أحياء عامرية أول وثان بإجمالي مساحة نحو 31.5 ألف م2، ثم حي العجمي بإجمالي مساحة نحو 25 ألف م2، ثم حي منتزه أول بمساحة 24 ألف م2.

هذا وقد شدد اللواء محمد الشريف علي رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة العمل بكامل طاقتهم لزيادة المسطحات الخضراء في جميع الأحياء.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق ببدء العمل بالمبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات.