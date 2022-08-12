«الشرقية»: بدء أعمال تشجير الطرق الرئيسية ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

بدأت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تنفيذ أعمال تجهيز وزراعة الأشجار على جانبي الطريق العام لإظهار مدخل المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزائريها، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مدير مديرية الزراعة للبدء في زراعة الأشجار الملائمة على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها تنفيذا للمبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين

وقال محافظ الشرقية إن الهدف من تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة هو زيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مضيفا أن نجاح المبادرة يعتمد على المشاركة الفاعلة من جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

1000 شجرة زيتون مثمرة من المجتمع المدني

وقال سعد الفرماوي، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، إن المحافظة استقبلت 1000 شجرة زيتون مثمرة مقدمة من المجتمع المدني، مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.