هيدي كرم مع ابنها الشاب: حبي الأول والأخير وأعظم نعمة (صورة)

كشفت الفنانة هيدي كرم، عن ابنها الشاب نديم منصور من خلال نشر صورة تجمعهما سويًا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من جمهورها ومتابعيها نظرًا للتشابه الكبير في ملامحهما.

وعلقت هيدي كرم، على الصورة التي تجمعها وابنها الشاب، واصفة إياه بـ حبها الأول والأخير، والشخص الوحيد في حياتها، وأعظم نعمة منحها الله إياها، وأعظم إنجازاتها في الحياة.

وحرص عدد من متابعيها، على الدعاء لهما بالسعادة، والإعجاب بالتشابه الكبير فيما بينهما، ومازحها بعضهم بتأكيدها أنها صغيرة على إنجاب شاب في مثل هذا العمر، ومن ثم يجب اعتباره شقيقها وليس ابنها.

هيدي كرم لديها ابن وحيد يدعى نديم

وسبق ونشرت مقطع فيديو يجمعها بابنها نديم، خلال تأديته عدد من تمارين الضغط، ويقوم بحملها، وتعرضت بسببه لعدد من الانتقادات، الأمر الذي جعلها ترد على مروجيها بقوة ووصف بعضهم بأنهم مرضى، خصوصًا وأن الفيديو كان عفويًا جدًا بين أم وابنها.

تنشر مقاطع فيديو لحياتها اليومية

واعتادت هيدي كرم، على مشاركة متابعيها بفيديوهات من داخل منزلها، وهي تمارس الرياضة واليوجا، فضلًا عن مقاطع فيديو مع والدتها التي تتميز بالكوميديا والضحك عبر «إنستجرام».

وكانت قد دعت الأزواج الذين لم يرزقوا بالأطفال، إلى أن يكفلوا طفلا يتيما، وأن يصبح واحدًا من أسرتهم ويمنحونه الدفء والحنان في مقابل أن يمنحهم الصغير السعادة والأمل.