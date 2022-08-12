حالة الطقس غدا السبت 13-8-2022 في مصر: ارتفاع الرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 13 أغسطس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع في الرطوبة النسبية على مدار اليوم، يزيد من الإحساس بالطقس شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط في مطروح والعلمين، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 إلى 2 متر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 13 أغسطس وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 33 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 33 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 22

سيوة 36 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 37 - 25

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 26

كاترين 33 - 19

الطور 35- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 30

مرسى علم 39 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39 - 26

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 31

إدفو 42- 30

أبو سمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 28