«الأرصاد»: الطقس الحار بسبب الرطوبة العالية.. تتجاوز 90% على القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد طقسا حارا بسبب الزيادة الكبيرة في نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل، بسبب التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل القادمة من البحر المتوسط.

نسبة الرطوبة تتجاوز 95% على السواحل الشمالية

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، أن نسبة الرطوبة تتجاوز 95% على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط، و90% على القاهرة الكبرى، وهو ما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، رغم أنها حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية.

درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 38 و39 درجة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 38 و39 درجة مئوية، وتختلف من منطقة لأخرى على حسب نسب الرطوبة، مردفةً: «الأجواء خلال فترات النهار مع ارتفاع نسب الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس سنشعر بها أجواءً شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء».

وأوضحت، أن الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط وفترات النهار، مشيرةً إلى أنه في فترات الليل سنشعر بالارتفاع الكبير في نسب الرطوبة والأجواء الحارة الرطبة على أغلب المناطق الداخلية مثل القاهرة الكبرى والمناطق الموجودة جنوبي البلاد، وفي السواحل الشمالية تكون الأجواء عليها مائلة للحرارة رطبة.