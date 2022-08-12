حالة الطقس اليوم الجمعة.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين لهذا السبب

ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة شهدته كافة المناطق على مدار الأيام القليلة الماضية، ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة عبر محركات البحث المختلفة، الأمر الذي جعل هيئة الأرصاد الجوية، تطلق تحذيرا بشأن طقس اليوم في بيان لها.

حالة الطقس اليوم الجمعة.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر

تستعرض «الوطن»، تفاصيل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث ارتفاع نسبة الرطوبة، وفق بيانها الذي جاء كالتالي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ليلا، حار رطب على باقي الأنحاء.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية، من ارتفاع نسبة الرطوبة النسبية على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة، كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة وفق هيئة الأرصاد الجوية

ووفقا لحالة الطقس اليوم الجمعة، استعرضت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء المختلفة والتي جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.