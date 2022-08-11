حالة الطقس غدا الجمعة 12-8-2022.. ارتفاع ملحوظ في الرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 12 أغسطس الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين من 2 إلى 4 درجة مئوية، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 12 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء المختلفة كالتالي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.