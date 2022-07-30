الجيش الأوكراني: مقتل عشرات الجنود الروس وتدمير مخزنين للذخيرة في خيرسون

قال الجيش الأوكراني يوم السبت إنه قتل عشرات الجنود الروس ودمر مخزنين من الذخيرة في القتال في منطقة خيرسون، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وتستهدف كييف منطقة خيرسون بهجوم مضاد ضد القوات الروسية التي استولت على المدينة.

أوكرانيا ترد على الدعوات الروسية بـ شنق مقاتلي آزوف

في سياق متصل، ندد مسؤولون أوكرانيون يوم السبت بدعوة السفارة الروسية في بريطانيا لمقاتلين من كتيبة آزوف لمواجهة الإعدام المهين، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وقالت تغريدة السفارة الروسية: «مسلحو آزوف يستحقون الإعدام ، لكن الموت ليس رمياً بالرصاص بل شنقاً ، لأنهم ليسوا جنودا حقيقيين. إنهم يستحقون الموت المهين» وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

وقال موقع تويتر إن السفارة انتهكت قواعدها بشأن "السلوك البغيض" لكنها وجهت تحذيراً على التغريدة بدلاً من حظر المنشور حول كتيبة آزوف الأوكرانية التي تحتفظ ببعض الانتماءات اليمينية المتطرفة.

رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية: روسيا دولة إرهابية

ورد أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية عبر تليجرام: «روسيا دولة إرهابية، في القرن الحادي والعشرين، يمكن فقط للمتوحشين والإرهابيين التحدث على المستوى الدبلوماسي عن حقيقة أن الناس يستحقون الإعدام شنقًا، روسيا دولة راعية للإرهاب»، متسائلا: «ما هو المزيد من الأدلة المطلوبة؟»

فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب القتل الجماعي لأسرى الحرب الأوكرانيين في منطقة محتلة في منطقة دونيتسك الشرقية.