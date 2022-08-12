مبادرات توعية بأضرار المخدرات في القرى: «مستقبل شبابنا يهمنا»

تابعت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير الوحدة المركزية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، برامج التوعية المتكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في قرى ومراكز محافظة قنا، تحت عنوان «مستقبل شبابنا يهمنا».

برامج ومبادرات توعية بأضرار المخدرات

ونسقت وحدة سكان محافظة قنا برئاسة رمضان الصغير، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برامج ومبادرات التوعية متكاملة الأركان حول أضرار التعاطي للمخدرات بأنواعها في القرى.

توفير مشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر

وجرى تنفيذ أول مبادرة بقرية الحراجية بمركز قوص، وجرى خلالها استعراض العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة الى توفير الخدمات والمشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر والتوعية من الناحية الدينية، وكيفية الوقاية من مخاطر المخدرات التي تؤثر سلبا على المجتمع، خاصة الشباب والمراهقين، وتدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان وتثقيف الأسر وتقديم الرعاية الصحية تحت إشراف طبي متكامل، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المواطن في القرى وتأهيل الكوادر المجتمعية للمشاركة في التوعية بخطورة المخدرات مع تقديم الدعم النفسي والطبي، وجار تكثيف تنفيذ المبادرة بجميع القرى بالمحافظة، نحو قرى خالية من الإدمان.