«علاج الإدمان»: برامج توعية لطلاب الجامعات والمدارس بأضرار المخدرات

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية بالمحافظات المختلفة لاسيما محافظتي أسوان وسوهاج، بينها برنامج «اختبار حياتك»، لرفع وعي الطلاب بأضرار الإدمان داخل 120 مدرسة بمحافظة أسوان، كما تم تنفيذ عدة لقاءات بجامعة أسوان استهدفت أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.

تنفيذ مبادرة «توصل بالسلامة»، داخل محطات القطار

وأشار إلى تم تنفيذ مبادرات ميدانية بعنوان «توصل بالسلامة»، داخل محطات القطار والميادين العامة والمصالح الحكومية استهدفت 8000 مواطن.

برامج توعية في 202 مدرسة

وأوضح مدير الخط الساخن، أنه تم تنفيذ سلسلة من الفعاليات والبرامج الموجهة لشباب جامعة سوهاج من «ندوات، تدريبات، ورش عمل، لقاءات مفتوحة مع الشباب، معسكرات»، وذلك من خلال «بيت التطوع»، بالجامعة، حيث تم تنفيذ 136 نشاطًا استهدف 16960طالبًا وطالبة كذلك تنفيذ برامج توعية في 202 مدرسة بمشاركة ما يقرب من 40 ألف طالب وطالبة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة أسوان والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لإنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة سوهاج.

وأكد «عثمان»، أنّ الصندوق يتعاون مع مستشفيات «قصر العيني بجامعة القاهرة، مستشفى الدمرداش جامعة عين شمس، ومستشفى المنصورة الجامعي، ومستشفى الحسين الجامعي، وكلية طب جامعة الفيوم، وكلية طب جامعة جنوب الوادي»، وبنهاية هذا العام سيتم افتتاح مراكز علاجية جديدة بكلية طب جامعة الزقازيق بالإضافة إلى كليتي طب أسوان وسوهاج، ليصل عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن 16023 الى 33 مركزًا علاجيًا بنهاية العام الجاري.