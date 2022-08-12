العثور على جثة شاب بجوار شريط السكك الحديدية في أبو قرقاص بالمنيا

عثر الأهالي على جثة شاب ملقاة بالقرب من السكك الحديدية بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى العام، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

العثور على جثة شاب ملقاة بالقرب من السكك الحديد

كان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، يتضمن العثور على جثة لشخص ملقاة بالقرب من شريط السكة الحديد المار على قرية أبيوها بأبوقرقاص جنوب المحافظة.

وبالفحص والمعاينة، أفادت التحريات الأولية، بأن الجثة لشاب يدعى «ماجد .م .س»، البالغ من العمر 38 عاما، سائق في العقد الثالث من العمر، وانتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة.

وقررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثة، ومعرفة أسباب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

غرق شاب في العدوة بالمنيا

ولقي شاب مصرعه غرقا داخل البحر اليوسفي، مساء اليوم الجمعة، في مدينة العدوة بأقصى شمال غربي محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن جثته وانتشالها من المجرى المائي.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة لمركز شرطة العدوة، بغرق شاب داخل البحر اليوسفي إثر سقوطه من أعلى كوبري مدينة العدوة في ظروف غامضة.

وترجح التحريات الأولية قيام الغريق بالقفز أو سقوطه من أعلى الكوبري دون معرفة الأسباب والتفاصيل، وجار استكمال تحريات المباحث لمعرفة الظروف والملابسات.