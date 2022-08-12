انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بدشنا بعد 10 أيام من البحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، منذ قليل، من انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل أمام منطقة العزازية بدشنا منذ 10 أيام، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة غريق دشنا

وجرى انتشال الجثة بعد عمليات بحث مكثفة من فريق الإنقاذ النهري التابع لمديرية أمن قنا، بمعاونة الأهالي والصيادين نهارا وليلا، بدأت من منطقة العزازية وحتى منطقة خزان نجع حمادي عبر مجرى نهر النيل.

وقال سعيد فهمي، خال الشاب غريق دشنا: «الحمدلله جهدنا ما راحش هدر، وجدنا شهيدنا بعد عناء أيام طويلة علينا، والدته لم تجف دمعتها على وجهها».

ووجه «فهمي» الشكر لكل المسؤولين في المحافظة الذين كانوا مهتمين بالبحث عن نجلهم، وكل أبناء منطقة العزازية وغيرهم من المتطوعين، الذين عثروا على الجثة في نهر النيل.

الشاب قفز من عبّارة في النيل

وكانت منطقة المعديات في مدينة دشنا شهدت منذ 10 أيام مصرع شاب غرقا عقب قفزه من العبارة بنهر النيل في منطقة معادي المدينة.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، بلاغًا يفيد بغرق شاب في نهر النيل بمنطقة معادي دشنا، منذ 10 أيام بعد قفزه من العبارة وجرفه التيار.

وبالفحص تبين غرق محمد حسين محمود السمان، 25 عاما، مقيم بناحية العزازية بمركز دشنا، والذي لقي مصرعه فور قفزه من العبارة بنهر النيل بمنطقة معادي دشنا.

جهود مكثفة لانتشال جثة الشاب

وكثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثمان، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري إصدار تصريح الدفن.