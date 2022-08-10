تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة متعفنة بسوهاج

رائحة كريهة أثارت شكوك مواطني شارع الحرية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، حيث انتشرت الرائحة بالشارع بأكملة، وتتبعها أهالي شارع الحرية أحد شوارع مدينة جرجا الرئيسية حتى وصلوا إلى إحدى الأبنية السكنية قيد الإنشاء بجوار نزلة كوبري شارع الحرية، بامتداد محطة سكك حديد جرجا، وداخل بدروم العقار السكني قيد الإنشاء فوجئ الأهالي، بجثة شاب يرتدي كامل ملابسه، متحللة وغير متضحة المعالم، ليتم إخطار مركز شرطة جرجا بالواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بعثور الأهالي على جثة متحللة داخل بدروم أحد العقارات قيد الإنشاء بشارع الحرية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع البلاغ بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لذكر بالغ في حالة تعفن رمي مسجاة داخل بدروم عقار قيد الإنشاء مرتديا كامل ملابسة.

وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وقد تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحريات مكثفة لكشف غموض الجثة المجهولة

هذا وتجري وحدة المباحث الجنائية تحرياتها حول الجثة، مع مراجعة بيانات المفقودين وبلاغات الغياب للأشخاص المنطبقة أوصافهم على الجثة التي عثر عليها لتحديد هويتها، مع انتظار التقرير الطبي حول الجثة.