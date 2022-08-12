تفاصيل شهادات ادخار بالدولار للمصريين بالخارج.. عائد شهري ونصف سنوي

يبحث الناس بشكل دائم عن الشهادات المختلفة في العديد من البنوك، وفي الأيام الحالية أعلن عدد من البنوك طرح شهادات ادخار للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي يصرف شهريا أو نصف سنوي، حال شراء قيمتها بالدولار.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل شهادات بالدولار متاحة للمصريين بالخارج في عدد من البنوك، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

تفاصيل شهادات بالدولار للمصريين بالخارج

ويطرح البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، شهادات «بلادي» للمصريين العاملين بالخارج، منذ نحو 6 سنوات وحتى الآن، من أجل استثمار أموالهم بعائد ثابت، وجذب المدخرات بالعملة الأجنبية.

شهادة ادخار «بلادي» الدولارية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة

- شهادة «بلادي» أجل عام:

نسبة الفائدة 2.1% سنويا.

دورية صرف العائد كل 6 شهور و100 يورو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

- شهادة «بلادي» أجل 3 سنوات:

نسبة الفائدة 2.15% سنويا

دورية صرف العائد كل 6 شهور و100 يورو الحد الأدنى للشراء.

لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- شهادة «بلادي» أجل 5 سنوات:

نسبة الفائدة 2.2% سنويا

دورية صرف العائد كل 6 شهور و100 يورو الحد الأدنى للشراء.

لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مرور عام من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادات الدولار من بنك HSBC

وتأتي تفاصيل شهادات الدولار من بنك HSBC كالتالي:

شهادة ادخار للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي 13.5%.

يصرف شهريا بالجنيه المصري بشرط شرائها بالعملات الأجنبية للاستفادة من العائد المرتفع.

ويتيح البنك كسر الشهادة في حال طلب العميل لاسترداد أصل أو جزء من شهادته بشرط مرور 6 شهور على شرائها.

ويقدم البنك شهادة أجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوية 13.5% بشرط شرائها من حساب بالعملة الأجنبية بما يعادل المبلغ المطلوب بالجنيه المصري.

الحد الأدنى يبدأ من 10 آلاف جنيه.

تصدر شهادات الادخار بمضاعفات مبلغ ألف جنيه.