بـ«عائد كبير».. 3 شهادات ادخارية في البنوك المصرية بفائدة 14%

يواصل القطاع المصرفي المصري العمل تقديم العديد من المنتجات البنكية المميزة وسط إقبال كبير من العملاء على تلك المنتجات البنكية من أجل استثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق لهم عائدًا ماديًا مضمونًا، ومن بين المنتجات شهادات الادخار، التي يحرص المواطنين والعملاء على متابعة التطورات في هذه الشهادات لربط مدخراتهم بها مع ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية 3 شهادات ادخارية بفائدة 14% في البنوك المصرية ( بنك مصر، البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي - مصر cib).

1- الشهادة الثلاثية من بنك مصر:

- العائد 14%

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفتها.

- الشهادة بالجنيه المصري.

- صرف العائد: يصرف العائد شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات تبدأ من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

2- الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري:

- العائد على الشهادة 14%

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفتها

- الشهادة بالجنيه المصري

- صرف العائد: يصرف العائد شهريًا

- مدة الشهادة: 3 سنوات تبدأ من يوم العمل التالي لشراء الشهادة

3- الشهادة الرباعية Premium من البنك التجاري الدولي – مصر CIB:

- العائد 14%

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 ألف جنيه ومضاعفاتها

- صرف العائد: يصف العائد شهريا

- مدة الشهادة: 4 سنوات.

اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس 2022، للنظر في تعديل أسعار الفائدة.

قرار الفيدرالي الأميريكي رفع سعر الفائدة

كان الفيدرالي الأمريكي قد أصدر قرار بزيادة سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود.