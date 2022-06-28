بمدخرات تبدأ من 1000 جنيه.. حوش واحصل على أعلى عائد من شهادات البنوك

لا يزال الكثير من الأفراد يفضلون الإدخار بالبنوك عبر شراء شهادات الإدخار التي تتميز بتنوع الآجال والعائد أو سعر الفائدة المرتفع وكذلك يختلف سعر الشهادة التي يتم الاكتتاب فيها أو شرائها، كما توجد مميزات أخرى لذلك النوع من الأوعية الإدخارية نستعرضها في التقرير التالي.

شهادة «أليكس برايم 42» بعائد متغير 13.5%

يصدر بنك الإسكندرية العديد من الأوعية الادخارية من شهادات إدخار وحسابات توفير وغيرها من الأوعية، فيما تم إصدار شهادة «أليكس برايم 42» ذات العائد المتغير، أي أنَّه يتم تحديده وفقا لأسعار الكوريدور، ويتم الاكتتاب حاليا بالشهادة بعوائد تفضيلية 13.5%.

يصل أجل شهادة أليكس برايم من بنك الإسكندرية إلى 3 أعوام ونصف، أي يمكن لصاحبها استرداد قيمتها بالكامل بالإضافة إلى الفوائد كاملة بعد انقضاء تلك المدة، أو انتظار 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب لكسر الشهادة واسترداد قيمتها عند الشراء.

وبحسب موقع البنك، يمكن للعميل الاكتتاب في الشهادة بقيمة تبدأ من 10,000 جنيه ومضاعفات الألف، فيما يتم صرف العائد إما سنويا أو شهريا.

شهادة «أليكس ستار بلس» بعائد سنوي ثابت 13.5%

يصدر بنك الإسكندرية شهادة «أليكس ستار بلس» بعائد سنوي ثابت يصل إلى 13.5%، ويمكن صرفه شهريا، فيما يصل أجل الشهادة إلى 3 أعوام، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1,500 جنيه ومضاعفاتها.

مزايا شهادات الإدخار من بنك الإسكندرية

ويمنح البنك لعملائه من حاملي الشهادات العديد من المزايا، مثل:

1. الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة، تصل إلى 95% من قيمتها.

2. إصدار وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانية طوال مدة الشهادة.

فيما يشترط البنك على من يشتري شهادات الإدخار أن يمتلك حساب بالبنك، والذي يتطلب مستندات مثل صورة البطاقة الشخصية سارية، وإيصال مرافق وإثبات دخل.

شهادة إدخار أموالي الثلاثية بعائد يصل لـ13.75%

يستعرض التقرير أيضا شهادة إدخار ثلاثية تصدر عن بنك أبوظبي التجاري- مصر، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 13.5% عند صرفه شهريا، و13.75% عند صرفه كل 3 أشهر.

فيما تتميز شهادة أموالي من «أبو ظبي التجاري» أنها تصدر بالجنيه المصري فقط، ويمكن كسرها واسترداد كامل قيمتها بمرور 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب، كما يتم شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويمنح البنك لحاملي الشهادة تسهيلات ائتمانية تصل إلى 90% من قيمتها، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة ائتمان أيضا.

ويمكن الاكتتاب في شهادات أموالي من بنك أبو ظبي التجاري للأفراد فقط، ويشترطتقديم الأوراق والمستندات الآتية؛

1. صورة البطاقة الشخصية أو الباسبور «جواز السفر» ساري.

2. إحضار إيصال مرافق حديث.

3. وثيقة إثبات الدخل، أو وجود وديعة بالبنك.