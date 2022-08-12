تنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي علوم.. اعرف الكليات المتاحة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي علوم بـ365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% وعدد الطلاب 22475، مؤكدة أنه هناك مجموعة من كليات القطاع الصحي تقبل طلاب شعبة علمي علوم من خلال التنسيق الإلكتروني عبر موقع التنسيق الرسمي، مشددة على ضرورة اتباع خطوات التنسيق بدقة ومراعاة التوزيع الجغرافي.

كليات متاحة لتنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي علوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي علوم بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

جامعة القاهرة

- كلية الطب.

- كلية طب الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية العلاج الطبيعي.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني.

- المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام.

جامعة الإسكندرية

- كلية الطب.

- كلية طب الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية زراعة سابا باشا.

جامعة مطروح

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- كلية زراعة فوكه بمرسى مطروح.

جامعة عين شمس

- كلية الطب.

- كلية الصيدلة.

- كلية طب الأسنان.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

- المعهد الفني للتمريض بالمستشفى التخصصي.

- شعبة اقتصاد منزلي بنات.

- كلية الطب البيطري.

جامعة أسيوط

- كلية الطب.

- كلية الصيدلة.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض بنات.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الزراعة.

- معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر.

جامعة الوادي الجديد

- كلية الطب البيطري.

- كلية الزراعة.

- كلية الطب.

- كلية الصيدلة.

جامعة طنطا

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية الزراعة.

جامعة المنصورة

- كلية الطب.

- كلية طب الأنسان.

- كلية الصيدلة.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

جامعة الزقازيق

- كلية الطب.

- كلية طب فاقوس.

- كلية الصيدلة.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية طب وجراحة الفم والأسنان.

- فني تمريض فاقوس.

جامعة حلوان

- كلية الصيدلة.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية الطب.

جامعة المنيا

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية الطب البيطري.

- كلية الزراعة.

جامعة المنوفية

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.