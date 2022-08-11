الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2022 في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2022، يأتي ضمن أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، تزامنا مع بدء المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد في الساعات الأولى من اليوم الموافق الخميس 11 أغسطس 2022.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2022

وعن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2022، أوضحت "التعليم العالي" في بيان صادر عنها أن الحد الأدنى لـ«تنسيق المرحلة الأولى» للشعبتين العلمية والأدبية لنحو 117 ألفا و758 طالبا وطالبة، الذي بدأ اليوم وينتهي الإثنين المقبل الموافق 15 أغسطس 2022 يكون كالتالي:

- الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر، بنسبة 64.51% فأكثر لنحو 80 ألفا و63 طالبا وطالبة.

- الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر، وذلك بنسبة 89.02% فأكثر، لنحو 22 ألفا و475 طالبا وطالبة من خريجي الثانوية العامة 2022.

- الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر، بنسبة 83.17% فأكثر، بإجمالي 15 ألفا و220 طالبا وطالبة.

خطوات التقديم في تنسيق المرحلة الأولى 2022

ووفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى 2022، يمكن لخريجي الثانوية العامة 2022 التقديم في تنسيق المرحلة الأولى واتباع الخطوات التالية التي حددتها وزارة التعليم العالي:

- أول خطوة هي الدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg.

- بعد الدخول على الموقع يدخل الطالب رقم الجلوس وكذلك الرقم السري.

- يدخل الطالب رغباته.

- يختار طالب الثانوية العامة الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي، واختيار التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- بعد أن ينتهي الطالب من إدخال رغباته يطبع الرغبات التي أدخلها.