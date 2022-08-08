مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022.. اعرف التفاصيل الكاملة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، عن مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الشعبة العلمية 2022، بـ 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وذلك لنحو 22 ألفًا و475 طالبًا.

إعلان تنسيق كلية التمريض 2022 بعد 72 ساعة من إغلاق باب التسجيل

وتزامنا مع البحث عن مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022، أوضحت وزارة التعليم العالي أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2022، ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس 2022، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس2022 ثم تظهر بعدها نتيجة تنسيق كلية التمريض 2022، خلال 72 ساعة من إغلاق باب تنسيق المرحلة الأولى.

القبول بشعبة كليات التمريض كرغبة مستقلة

وعن مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022، أكدت التعليم العالي أنه يتم القبول بشعبة كليات التمريض وكذلك المعاهد التابعة لها، وذلك كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

نتائج القبول بكليات التمريض 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي، على الموقع الرسمي لها، الحدود الدنيا بكليات التمريض ضمن البيانات الأرشيفية لها، لافتة إلى أن الحدود الدنيا لكليات التمريض فى 2021 كانت كالتالي:

- تمريض المنصورة 339.

- تمريض طنطا 338 .

- تمريض بورسعيد 336.

- تمريض الزقازيق 324.

- تمريض دمنهور 324 .