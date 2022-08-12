حسن شاكوش يكشف عن كلمات مهرجان حنيلي.. «فيديو»

كشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن كلمات أغنيته الجديدة «حنيلي».

ونشر شاكوش مقطعا من كلمات الأغنية وتقول كلماتها: «حطالي مسكرة ضحكتها مسكرة.. البت العسل وخدود مدورة.. الخطة كالآتي أمك دي حماتي أنا هطلب إيدك وعايزك مراتي».

وعلق شاكوش علي الفيديو قائلا: «انتظروني قريبا كليب حنيلي».

عودة شاكوش للحفلات في مصر

وعاد مؤخرا مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لإقامة حفلات غنائية في مصر بعد سنوات من التوقف لعدم حصوله على كارنيه عضوية نقابة المهن الموسيقية.

وبمجرد حصوله على الكارنيه عاد شاكوش لاستئناف نشاطه الفني بسلسلة حفلات غنائية نفدت تذاكر الحفل بعد إقامة الحفل بأيام، وأحيا شاكوش، مؤخرا حفلا غنائيا رفع خلاله شعار كامل العدد في العلمين الجديدة، وقدّم خلال الحفل عددًا من أغانيه التي اشتهر بها، وتفاعل الجمهور معها بالرقص والغناء.