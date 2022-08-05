حفل ‎حسن شاكوش في العلمين مجانا غدا

يستعد مؤدي المهرجانات الشهير حسن شاكوش لإحياء حفل غنائي كبير مساء غد السبت الموافق 6 أغسطس، وذلك في أحد المولات التي تقع في مدينة العلمين الجديدة، وهنا تعرف على كل تفاصيل حفل ‎حسن شاكوش في العلمين.

وحفل ‎حسن شاكوش في العلمين سيكون مجانا لكل زائرين المول الذي سيتم افتتاحه، غدا، وسينطلق الحفل في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء، وسيقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه الخاصة.

حفل ‎حسن شاكوش في العلمين

وكان من المفترض أن يقام حفل حسن شاكوش، يوم الجمعة الماضية، ولكنه تم الإعلان عن تأجيله، وذلك نظرا لظروف أمنية على أن يقام يوم غد كموعد نهائي ليكون على موعد مع جمهوره.

يذكر أن شاكوش كان قد تم رفع الإيقاف عنه مؤخرا وعاد إلى الغناء مرة أخرى بموجب تصريح من قبل نقابة المهن الموسيقية، حيث أنه كان قد تم إيقافه منذ أكثر من عام تقريبا، بسبب خلاف بينه وبين الفنان رضا البحراوي وسب الأول له هو وفئة الإيقاعين.

أزمة حسن شاكوش ونقابة الموسيقيين

وهذا الأمر سبب أزمة كبيرة بين شاكوش والإيقاعيين مما اضطر النقابة لوقفه، ولكن عودته مرة أخرى سببت أزمة كبيرة، وخاصة أنه كان قد تم عقد مؤتمر صحفي للصلح بينهم وحضره عدد من أعضاء النقابة منهم حماده أبو اليزيد وأحمد رمضان وعلاء عامر ونقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر.

ولكن خلال المؤتمر حدثت مشادة كلامية ما بين أحد أعضاء النقابة والفنان سعيد الأرتيست، وهذا أدى إلى انسحاب هاني شاكر من المؤتمر وإعلان استقالته عن منصبه.