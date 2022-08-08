حسن شاكوش يروج لأغنيته الجديدة «حنيلي»: «بعد غياب استنوني»

روج مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة «حنيلي».

ونشر حسن شاكوش البوستر الدعائي للأغنية وعلق قائلا: «بعد غياب طويل جاهزين؟ استنوا حنيلي قريبا حنيلي مزيكا».

حفل حسن شاكوش

وعاد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لنشاطه مرة أخرى وإحياء الحفلات داخل مصر بعد شهور عدة من التوقف.

وأحيا شاكوش، السبت الماضي، حفلا غنائيا رفع خلاله شعار كامل العدد في العلمين الجديدة، وقدّم خلال الحفل عددًا من أغانية التي اشتهر بها، وتفاعل الجمهور معها بالرقص والغناء.

أزمة أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش

وحذف مؤخرًا أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش، وعمر كمال من على موقع «يوتيوب» بعد أن نسبها شاكوش له، وأن اللحن ليس ملك مدين الأمر الذي جعل الأخير يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.