«الموسيقيين» ترد على إحياء حسن شاكوش حفلًا في الساحل الشمالي بـ«فلاشة»

كشف حمادة أبو اليزيد وكيل أول مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن حقيقة غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش بـ«فلاشة» بدون فرقة موسيقية، وذلك خلال حفلته الأخيرة في الساحل الشمالي.

حمادة أبو اليزيد يكشف حقيقة غناء شاكوش بـ«فلاشة»

وقال حمادة أبو اليزيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة لتحديد موعد انتخابات النقيب، بأمس، ناقش أيضًا ما حدث في الساحل الشمالي، وتبين من الفيديوهات التي أرسلها حسن شاكوش أنه غنى بفرقة موسيقية، ولكنها كانت أسفل المسرح، لأن مسارح الساحل الشمالي صغيرة لا تستوعب المطرب والفرقة الموسيقية بسبب العدد الكبير.

وأكد حمادة أبو اليزيد، أن النقابة تراقب كل حفلات المطربين، وتلزم وجود فرقة موسيقية بجميع الحفلات الغنائية التي تقام خلال موسم الصيف، وحتى الآن لم يتلق المجلس مخالفات بذلك.

حمادة أبو اليزيد ينوي الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية

وفي سياق آخر، قال حمادة أبو اليزيد، إنه ينوي الترشح لانتخابات نقيب المهن الموسيقية، لكنه سينتظر آراء الجمعية العمومية، إذا شعر بقبول قراره سيترشح فورًا لخدمة الموسيقيين، ومراعاة مصالحهم.

قرارات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية

وكان مجلس الإدارة، قرر تقديم الشكر للفنان هاني شاكر على ما قدمه خلال الفترة الماضية، وإجراء الانتخابات على منصب النقيب فقط يوم 11 أكتوبر المقبل، وإبقاء المجلس حتى انتهاء فترته المقررة.

وحضر اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالأمس، أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، والمستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة، وأعضاء مجلس الإدارة نادية مصطفى، حلمي عبد الباقي، سعد متولي، حمادة أبو اليزيد وكيل المجلس، ومنصور هندي رئيس لجنة العمل.